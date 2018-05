Marbach Bauernhof-Romantik nahe der Schillerhöhe

Benjamin (6), Marlene (9) und vor allem der elfjährige Jonathan ließen sich da nicht zweimal bitten. Dass Josefine oder Hedwig, die nach der gleichnamigen Schneeeule bei Harry Potter benannt ist, am Ende ihres Lebens jedoch auf dem Mittagstisch der Schäfers landet, ist auch für den Vater selbst inzwischen unvorstellbar. Zu sehr sind die Nutz- nun doch zu geliebten Haustieren geworden.

„Soll ich meine Hühnerschuhe anziehen?“, fragt Jonathan jetzt seinen Vater. Dann schlüpft der Junge in seine Gummistiefel, öffnet das Gatter zum rechteckig umzäunten Hühnerfreilauf. Josefine mit ihrem gesperberten Gefieder kommt ihm schon entgegengeflattert. Jonathan geht in die Knie, greift beherzt mit beiden Händen zu: Schon hält er das Federvieh vor sich in der Luft. Josefine lässt es widerspruchslos mit sich geschehen. Dann gestattet Ralf Schäfer einen Blick ins Legehäuschen. Zwei Eier liegen da, fühlen sich noch warm an. Am besten seien die Eier fünf Tage nach dem Legen. „Dann lässt sich das Innere am besten von der Schale trennen.“