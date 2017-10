Marbach/Basketball Vierte Niederlage für den TV Marbach

Für den TV Marbach geht das Warten auf den ersten Saisonsieg weiter. Auch am vierten Spieltag der Basketball-Oberliga Württemberg verloren die Schillerstädter. Dabei hatte es bei Regionalliga-Absteiger BG Remseck in den ersten Minuten sehr vielversprechend begonnen. Die Marbacher agierten sehr engagiert, waren präsent, eroberten ein ums andere Mal den Ball vom Gegner und starteten Angriffe. Doch wie bereits gegen die TSG Söflingen II am Wochenende zuvor wurden zu viele Möglichkeiten leichtfertig liegen gelassen. Mitte des ersten Viertels führte der TVM mit 9:6, leistete sich danach aber fünf katastrophale Minuten ohne einen einzigen eigenen Treffer.

Die Remsecker nutzten die Schwächephase des Heyden-Teams, nahmen dem TV Marbach mehrfach den Ball ab und waren nach Fastbreaks erfolgreich. Als die Pausensirene ertönte, war die BG Remseck auf 22:9 davon gezogen. Zu Beginn des zweiten Quarters erhöhten die Gastgeber ihre Führung weiter. Mit vier Dreiern in Serie, zwei davon durch Martin Affolter, kamen die Schillerstädter wieder etwas heran. An der deutlichen Führung des Favoriten änderte dies nichts. Zur Halbzeit war Remseck beim 47:27 schon auf 20 Punkte davon geeilt.