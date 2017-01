Marbach/Basketball TV Marbach klettert auf Platz fünf

„Das war eine unserer stärksten Phasen, danach war es bei einem so deutlichen Spielstand aber schwer, die Konzentration bis zum Schluss hoch zu halten“, meint Heyden. So kamen die Gastgeber in der Schlussphase noch zu 15 Punkten. Der TVM machte das Ergebnis dann kurz vor dem Ende noch dreistellig und rückte dank der Patzer der Konkurrenz auf Platz fünf der Tabelle vor. Obwohl es in der Defensive nicht immer ganz so klappte wie erhofft, zeigte sich Uli Heyden sehr zufrieden. „Das war eine ganz starke Teamleistung. Vielleicht wäre das Ergebnis noch höher ausgefallen, wäre Jan Rupp nicht kurzfristig mit Grippe ausgefallen. Aber auch so haben wir Grund, zufrieden zu sein“, meint Heyden. Wie gut der TVM in der Breite aufgestellt ist, zeigt sich auch daran, dass fünf der acht eingesetzten Spieler zweistellig punkteten.

Christoph Essig war mit 27 Punkten bester Scorer des Abends, Holger Heyden zeigte sich mit seinen 19 Punkten unter dem Korb stark und Tim Vico steuerte vier der insgesamt neun Marbacher Dreier bei. Am kommenden Wochenende steht der TVM nun vor einer ganz anderen Aufgabe: Dann gastiert die TSG Söflingen in der Stadionhalle. „Platz fünf ist sicher nur eine Momentaufnahme. Jetzt kommen einige sehr schwere Gegner. Was am Saisonende rauskommt, wird sich zeigen“, so Heyden. TV Marbach:

Essig (27), Feiler (5), Golovnin (2), H. Heyden (19), Ludwig (13), Nill (6), Vico (18), Zimmermann (11).