Dabei begann die Begegnung durchaus vielversprechend für den TVM. Tim Vico sorgte mit einem Dreier für einen Auftakt nach Maß, Holger Heyden erhöhte nur Sekunden später auf 5:0. Danach verpassten es die Schillerstädter jedoch, noch weiter davonzuziehen. Zu häufig landeten Würfe nur auf dem Ring. So gingen die Gäste zwischenzeitlich in Führung. Die Marbacher kämpften sich jedoch wieder zurück und gewannen das erste Viertel schließlich knapp mit 21:19. Im zweiten Spielabschnitt wurden die Schillerstädter dann aber beinahe schwindlig gespielt. Fünf ihrer insgesamt sechs Dreier erzielten die Nellinger im zweiten Viertel. Die traditionell defensivstarken Marbacher zeigten dabei erschreckend wenig Gegenwehr. Zudem waren die Gäste bei ihren Freiwürfen deutlich erfolgreicher als der TVM. Beide Teams hatten Mitte des zweiten Quarters fünf Mannschaftsfouls begangen. Während der TV Nellingen in der ersten Halbzeit eine hundertprozentige Freiwurfquote ablieferte, vergaben die Hausherren vier Freiwürfe. Als die Halbzeitsirene ertönte, lag der TVM mit 45:49 zurück.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber zu einigen sehenswerten Treffern. Tim Vico den TVM sogar noch einmal mit 56:55 in Führung. Insgesamt ließen die Schillerstädter aber zu viele Chancen ungenutzt. Die Nellinger, die nach ihrem furiosen zweiten Viertel nun ebenfalls mehrfach unter dem Korb scheiterten, waren keineswegs ein unschlagbarer Gegner. Mit einer ähnlich kämpferischen Leistung wie in den vergangenen Wochen wäre es dem Heyden-Team wahrscheinlich gelungen, das Spiel für sich zu entscheiden. Doch allzu oft ließ der TV Marbach den Gästen zu viel Raum. Mitunter gingen in der Defensive nicht einmal die Arme nach oben, wenn die Nellinger zum Wurf ansetzte. So ging es mit 61:65 in die letzte Pause. Im Schlussviertel setzte sich die Schwächephase der Gastgeber fort. Die Gäste zogen am Ende sogar auf zehn Punkte zum Endstand von 73:83 davon.