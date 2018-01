Doch obwohl sich die Personalsituation in der Zwischenzeit merklich verbessert hat, reisen die Schillerstädter als Außenseiter an den Bodensee. Der Tabellenzweite aus Konstanz hat bereits neun Siege eingefahren, dreimal so viele wie der TVM. Die Statistik spricht klar für die Gastgeber, die als bislang einzige Mannschaft die Marke von 1000 Punkten geknackt haben. Besonders bei den Dreiern ist Konstanz sehr stark. Zwei der zehn besten Werfer der Liga kommen aus den Reihen des TVK.