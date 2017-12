Marbach/Basketball TV Marbach gibt das Spiel aus der Hand

Nach dem Seitenwechsel vergaben beide Mannschaften einige Chancen. In der Defensive standen die Spieler in den schwarzen Trikots sehr sicher. Dass nicht alle eigenen Chancen effektiv genutzt wurden, schien zu diesem Zeitpunkt daher verschmerzbar. Bei der letzten Viertelpause stand es 51:46. Im Schlussdurchgang blieb das Heyden-Team dann jedoch fünfeinhalb Minuten lang ohne eigenen Punkt. Die Ulmer nutzten ihre Möglichkeiten nun eiskalt aus und legten einen 17:0-Lauf zum zwischenzeitlichen 51:63 aus Sicht der Hausherren hin. Nun waren es die Marbacher, denen die Distanzwürfe auf dem Ring landeten. Als die Gäste knapp anderthalb Minute vor Schluss beim 57:67 mit zehn Punkten führten, schien das Spiel entschieden. Dass es doch noch einmal spannend wurde, lag auch an Martin Affolters zwei Dreiern zum 62:67 und 65:67. Am Ende reichte es dennoch nicht, um das Spiel noch einmal zu drehen. Mit 65:68 wurde die Partie letztlich verloren.

„Alles in allem war es dennoch ein gutes Spiel. Im Vergleich zum Saisonbeginn hat sich die positive Tendenz der vergangenen Woche fortgesetzt. Trotzdem hängen bei den Jungs jetzt die Köpfe. Und bei mir auch“, gestand Uli Heyden nach Spielende. „Am Ende hätten wir etwas mehr Glück mit den Dreiern gebraucht. Das hatten wir dann leider erst zu spät“, so der Marbacher Coach. Am kommenden Wochenende steht noch das Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Stuttgart an, dann geht es in die Winterpause. Das wollen die Marbacher unbedingt gewinnen, um die positive Tendenz auch wieder in Punkte umzusetzen. Denn aktuell steht man auf dem vorletzten Rang, die Teams davor – bis zu Platz sieben – sind aber alle in Reichweite. TV Marbach:

Affolter (15), Albert (11), Essig (18), Golovnin, Hamann (2), H. Heyden, N. Heyden (12), Kamenz, Rupp (7), Zimmermann.