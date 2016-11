Marbach/Basketball TV Marbach erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe

„Es ist natürlich schwer, auf einen so starken Gegner zu treffen, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, zu dem bei uns spielerisch der Knoten geplatzt ist“, meint TVM-Coach Uli Heyden. Beim souveränen 92:79-Sieg in Nellingen hatte im vor der Saison neu zusammengestellten Marbacher Team alles zusammengepasst. „Der Sieg in Nellingen war nie wirklich in Gefahr, unser Spiel hat mir sehr gut gefallen“, so Heyden. Nun wird sich zeigen, wie sich die Schillerstädter gegen die ambitionierten Böblinger behaupten können. Nun, da das aus erfahrenen langjährigen Stammspielern und jungen, teils aus der zweiten Mannschaft aufgerückten Talenten zusammengesetzte Team eingespielt ist, ist eventuell sogar eine Überraschung möglich. „Alle Spieler sind fit, ich kann mit zwölf Mann in die Begegnung gehen. Die Jungs werden sicher auch alles daran setzen, zu gewinnen“, glaubt Heyden.

Allerdings, so der Marbacher Trainer, seien eher die letzten vier Spiele vor der Weihnachtspause tatsächlich aussagekräftig, wo der TVM stehe. Remseck, Konstanz, Ulm und Tübingen – das sind die Gegner, gegen die man unbedingt so viele Siege wie möglich erringen möchte. „Wir werden natürliche auch gegen Böblingen kämpferisch auftreten. Aber gegen diese Spitzenmannschaft schauen wir einfach mal, was am Ende dabei herauskommt“, stapelt Heyden eher tief. Wichtig ist dem TVM-Coach, dass seine Mannschaft über die komplette Spieldauer konzentriert agiert und eine konstante Leistung zeigt.