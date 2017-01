Marbach/Basketball Starke Teamleistung wird nicht belohnt

Für Basketball-Oberligist TV Marbach geht das Warten auf den zweiten Heimsieg weiter. Dabei hatten die ersatzgeschwächten Schillerstädter am ersten Rückrundenspieltag gegen den TV Derendingen eine sehr starke Leistung gezeigt. In einem spannenden Match hatten dann aber beim 77:80 (36:39) die Gäste das bessere Ende für sich.

Das Team von Trainer Uli Heyden war von Beginn an sehr engagiert in die Begegnung gegangen, zeigte sich zweikampfstark und ging ein hohes Tempo. Einzig gegen die Derendinger Treffsicherheit von jenseits der Drei-Punkte-Linie fanden die Marbacher zunächst kein Mittel. Fünf ihrer zehn Distanztreffer erzielten die Gäste im ersten Durchgang. So ging der TVM trotz ansehnlichem Spiel mit 19:25 in die erste Viertelpause. Im zweiten Viertel hatte sich die Mannschaft um Kapitän Simon Albert besser auf die Derendinger Spielweise eingestellt. Nun waren es die Marbacher, die mit einigen Dreiern Punkt um Punkt heran kamen. Neben Albert waren auch Dennis Ludwig und Roman Nill aus der Distanz erfolgreich. Mitte des Viertels kam der TVM zwischenzeitlich zum 29:29-Ausgleich, musste jedoch zunächst noch auf eine eigene Führung warten.

Ein ums andere Mal nahmen die Spieler in den orangenen Trikots den Derendingern den Ball ab und starteten zu Fastbreaks. Auch die meisten Rebounds gingen an die Marbacher. Beim Stand von 36:39 hatte Roman Nill eine Sekunde vor der Halbzeitsirene dann die Chance, mit einem Dreier auszugleichen. Diesmal landete der Wurf jedoch auf dem Ring. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Pause. Bitter aus Marbacher Sicht war der Ausfall von Dennis Ludwig, der sich im zweiten Spielabschnitt bei einem Zweikampf am Knie verletzte und vom Feld humpelte.

Zu Beginn des dritten Viertels legte der TV Derendingen zunächst zwei Treffer zum 43:36 vor, ehe die Marbacher zu einer Aufholjagd starteten. Mit Ballgewinnen unter dem eigenen Korb, schnellen Angriffen und einer in dieser Phase effektiven Chancenverwertung gingen die Marbacher Mitte des Viertels mit 52:49 in Führung. Nach zwei Dreiern von Garvin Zimmermann hatten Tim Vico und Christoph Essig je zwei Freiwürfe sicher verwandelt. Eine knappe Minute vor der Pausensirene führte der TVM beim 58:51 sogar mit sieben Punkten. Mit zwei Dreiern in den Schlusssekunden des Viertels machten es die Derendinger aber wieder spannend. So ging es mit einem knappen 58:57 in die letzte Pause. Auch im letzten Quarter zeigten die Marbacher viel Engagement und kamen zu insgesamt vier Dreiern, wobei Garvin Zimmermann allein dreimal erfolgreich war. Letztlich reichte das aber ebensowenig zum Sieg wie die vielen Rebounds. In den entscheidenden Situationen trafen die Gastgeber nämlich nur den Ring oder leisteten sich Fehlpässe, was der Gast eiskalt bestrafte. Beim 74:80 Sekunden vor Schluss war die Begegnung entschieden. Daran änderte auch Nills Dreier zum 77:80-Endstand nichts mehr.

„Es ist extrem schade, dass wir verloren haben. Mit der Defensivleistung war ich sehr zufrieden. Auch die geschlossene Teamleistung hat mir sehr gefallen“, meinte Uli Heyden. „Derendingen ist aber brandgefährlich“, so der Marbacher Trainer weiter. Am kommenden Sonntag hat der TVM bereits die nächste Chance auf den zweiten Heimsieg. Dann gastiert die BG Tamm/ Bietigheim in der Stadionhalle. TV Marbach:

Albert (7), Essig (15), Feiler (2), H. Heyden, Kamenz, Ludwig (3), Nill (18), Rupp (6), Vico (4), Zimmermann (22).