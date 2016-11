Marbach - Einen souveränen 92:79 (46:31)-Auswärtserfolg beim TV Nellingen feierte Basketball-Oberligist TV Marbach am Sonntagabend. Das ausgeglichene erste Viertel entschied der TVM mit 15:12 für sich. Im zweiten Durchgang erzielten die Schillerstädter dann beeindruckende 31 Punkte und zogen so auf 46:31 zur Halbzeit davon. Nach dem Seitenwechsel waren die Marbacher dann zunächst nicht mehr ganz so erfolgreich unter dem Korb, ihr Vorsprung schmolz etwas zusammen. Am Ende entschied das Team von Uli Heyden die Partie nach einem punktreichen letzten Quarter mit 92:79 für sich.

Ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg war die Ausgeglichenheit des Marbacher Kaders. Im Gegensatz zu anderen Mannschaften, bei denen ein oder zwei Spieler fast alle Punkte machen, haben die Schillerstädter viele gute Werfer in ihren Reihen. Neben Markus Freitag und Simon Albert, die 21 beziehungsweise 17 Punkte zum TVM-Sieg beitrugen, gab es gleich vier Akteure, die jeweils auf neun Zähler kamen. Auch die insgesamt acht Dreier verteilten sich auf vier Spieler, wobei Tim Vico mit drei Distanztreffern am erfolgreichsten war. „Es war ein sehr intensives Spiel. Wir hatten den gegnerischen Center die meiste Zeit über unter Kontrolle. Meine Mannschaft hat eine sehr geschlossene Leistung gezeigt“, freute sich Uli Heyden. „Von Anfang an waren wir in Führung. Zwischendurch hatte Nellingen zwar einmal eine Drangperiode, aber wir sind nie in Rückstand geraten. Es war sozusagen ein Start-Ziel-Sieg“, so der TVM-Coach weiter.

Mit diesem Erfolg zog der TVM an den Nellingern vorbei und kletterte auf Platz sechs der Oberliga-Tabelle. Aus sechs Spielen haben die Marbacher drei Siege bei drei Niederlagen geholt. Am kommenden Sonntag erwartet das Heyden-Team nun die noch ungeschlagenen SV Böblingen in der Stadionhalle. Anschließend stehen dann aber Spiele gegen drei Mannschaften aus dem Mittelfeld auf dem Spielplan. Erst danach wird sich zeigen, wo der TV Marbach in seiner ersten Oberliga-Saison nach zwei Jahren in der Regionalliga steht.

TV Marbach:

Albert (17), Essig (5), Freitag (21), Golovnin (2), N. Heyden, H. Heyden (9), Kamenz (2), Ludwig (2), Nill (7), Rupp (9), Vico (9), Zimmermann (9).