Marbach - E

ine über weite Strecken gute Leistung hat Basketball-Oberligist TV Marbach am Sonntagabend gegen den Tabellenzweiten TV 89 Zuffenhausen gezeigt. Für einen Sieg hat es am Ende jedoch nicht gereicht. Dabei waren die Marbacher sehr stark in die Begegnung gestartet. Dennis Ludwig und Roman Nill erzielten früh zwei Dreier, sowohl in der Defensive als auch im Angriff holte sich der TVM die meisten Rebounds und nicht einmal ein zwischenzeitlicher Rückstand Mitte des ersten Viertels brachte das Team von Uli Heyden aus dem Konzept. Mit einer 15:12-Führung gegen die bislang noch ungeschlagenen Zuffenhausener ging es in die erste Viertelpause.

Auch in den zweiten Spielabschnitt starteten die Schillerstädter stark. So erzielte Tim Vico einen Dreier zum 18:15 und legte kurz darauf noch einen Fastbreaktreffer zum 20:15 nach. Ab Mitte des zweiten Viertels leisteten sich die Marbacher dann aber mehrfach unnötige Ballverluste, die zu Gegentreffern führten. Unter dem gegnerischen Korb wurden nun auch einfache Möglichkeiten vergeben. So drehten die Gäste das Ergebnis und zogen bis zur Halbzeit auf zwölf Punkte zum 29:41 davon. Im dritten Viertel fanden die Schillerstädter ihren Spielrhythmus wieder, gingen aggressiver in die Zweikämpfe und erzielten vier ihrer insgesamt zehn Dreier in diesem Durchgang. Drei davon markierte allein Garvin Zimmermann binnen zwei Minuten in der Schlussphase des Viertels. Dennoch konnte der TVM den Rückstand nur wenig verringern, was zum einen an der effektiven Chancenverwertung der Gäste und zum anderen an der schwachen Freiwurfquote der Marbacher lag. Aus den acht Freiwürfen, die ihnen in diesem Durchgang zugesprochen wurden machten sie nur drei Punkte. So ging es mit einem 48:57 in die letzte Pause.

Dieses Ergebnis ließ zunächst noch Hoffnungen auf eine Aufholjagd zu. Nachdem der TVM im Schlussviertel jedoch erst nach mehr als vier Minuten durch Jan Rupp zu seinem ersten Korb kam, war das Spiel gelaufen. Die Zuffenhausener waren schon auf fast 20 Punkte davon gezogen. Zu oft waren den Hausherren selbst einfache Würfe wieder vom Ring gesprungen. Immerhin konnten die Marbacher einen Kantersieg der Stuttgarter verhindern. Das 62:80 fiel am Ende aber doch deutlich aus. „Unsere Trefferquote war letztlich entscheidend“, konstatierte TVM-Coach Uli Heyden, der alles in allem nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Spieler war. „Die vielen unnötigen Ballverluste im zweiten Viertel waren ärgerlich. Insgesamt haben wir aber eine deutlich konstantere Leistung gezeigt als in den vergangenen Wochen. Ein wirklich schwaches Viertel hatten wir nicht“, so Heyden, der die kämpferische Leistung seines Teams lobte. Der TVM spielt nun erst am 13. November wieder, dann geht es zum TV Nellingen. „Jetzt spielen wir gegen Mannschaften, die mit uns auf Augenhöhe sind, da wird es ernst“, kündigt Heyden an. TV Marbach:

Albert (10), Feiler, Fischer (1), Freitag (5), Golovnin (9), H. Heyden, Ludwig (5), Nill (11), Rupp (2), Vico (8), Zimmermann (11).