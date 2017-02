Marbach/Basketball Must-win-Game für den TV Marbach

Am morgigen Sonntag um 17 Uhr empfängt der TVM nun den TV Nellingen, der aktuell Platz acht der Tabelle belegt. „Das ist ein Must-win-Game für uns“, betont Uli Heyden. „Wir wollen den Abstand nach unten weiter vergrößern. Wir wollen nach den intensiven Spielen der vergangenen Wochen unseren Rhythmus beibehalten und mit einem Erfolgserlebnis weiteres Selbstvertrauen tanken“, so der Marbacher Coach weiter. Mit einem Sieg würden die Schillerstädter Platz sechs festigen, was vor der ferienbedingten Pause und dem dann folgenden schweren Auswärtsspiel bei der SV Böblingen wichtig wäre.

Der Statistik nach sind die Marbacher mit dem TV Nellingen auf Augenhöhe. Beide Teams haben ähnlich viele Dreier erzielt und eine vergleichbare Freiwurfquote. Das Heyden-Team hat allerdings die deutlich stärkere Defensive, was am Ende vielleicht den Ausschlag geben könnte. Steht der TVM auch diesmal sicher in der Abwehr, ist der dritte Heimsieg der Saison realistisch. Wichtig wird sein, dass die Marbacher den Nellinger Top-Scorer Viktor Kari in den Griff bekommen, der mit bislang 292 Punkten drittbester Werfer der Liga ist.