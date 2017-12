Marbach/Basketball Martin Affolter macht dem Unterschied

Von Beginn an lagen die Marbacher am Samstagabend in Führung, über 6:3 und 15:7 ging es mit einem 23:15 in die erste Viertelpause, das – natürlich – Martin Affolter mit einem Dreier besorgt hatte. Im zweiten Abschnitt dauerte es vier Minuten, ehe die Gäste ihre ersten Punkte erzielten, dennoch bauten sie ihren Vorsprung bis zur Halbzeitpause auf 35:26 aus, nicht zuletzt, weil auch die Böblinger viele Chancen liegen ließen. „Man hat beiden Teams die Nervosität etwas angemerkt“, fand Uli Heyden, der insbesondere bei den Defensivrebounds noch Verbesserungspotenzial in seiner Mannschaft sah. „Wir haben dem Gegner zu viele zweite Chancen gegeben.“