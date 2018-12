Marbach/Basketball Leistung bestätigen und Serie ausbauen

Marbach - Am zehnten Spieltag der Basketball-Landesliga erwartet der TV Marbach am Sonntag um 17 Uhr die Zuffenhausen 89er in der Sporthalle am Lauerbäumle. Nach zuletzt vier Siegen in Folge sind die Marbacher auf Platz vier der Tabelle geklettert, während die Gäste aus der Landeshauptstadt aktuell Platz acht belegen. Der TVM hat nach dem deutlichen 58:41-Auswärtserfolg beim MTV Stuttgart zusätzlich Rückenwind. Für die Zuffenhausen 89er verlief der letzte Spieltag dagegen weniger erfolgreich: Beim 66:99 gegen die Spielgemeinschaft aus SV Fellbach und Rot-Weiß Stuttgart setzte es eine deutliche Niederlage.