Marbach/Basketball Knappe Niederlage für den TVM

Der TVM fand noch einmal zu seinem Rhythmus zurück, was am Ende aber nicht mehr für einen Erfolg reichte. „Es war ein sehr körperbetont geführtes Spiel, bei dem die Schiedsrichter auf beiden Seiten viel haben laufen lassen“, analysierte Heyden. „Uns ist am Ende einfach die Kraft ausgegangen, zumal Simon Albert nach seinem fünften Foul nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen konnte“, so der Marbacher Trainer. Als die Schlusssirene ertönte stand ein 69:62 für den TV Konstanz auf der Anzeigetafel. „Das war sehr schade, aber unsere Personaldecke ist sehr dünn. Kleinigkeiten haben entschieden, aber so ist Basketball nun mal“, meinte Uli Heyden. Am kommenden Sonntag erwartet der TV Marbach nun den Tabellennachbarn TSB Schwäbisch Gmünd in der Stadionhalle. Dann soll es endlich mit dem ersten Heimsieg klappen der Saison, nachdem man bislang lediglich auswärts dreimal erfolgreich war. Entscheidend wird sein, wie viele Spieler einsatzfähig sein werden. Vor der Partie in Konstanz hatte sich Holger Heyden krankheitsbedingt kurzfristig abgemeldet. „Mit der Leistung, die wir in Konstanz gezeigt haben, sollte es spielerisch mit einem Sieg gegen Gmünd klappen“, ist sich Heyden sicher. „Die Spiele gegen Gmünd und Söflingen sehe ich als must-win-Games an.“ In der Tabelle belegen die Schillerstädter derzeit den zehnten und damit drittletzten Platz. Allerdings sind die vier Teams auf den Rängen neun bis zwölf allesamt punktgleich, der Achte ist nur zwei Zähler besser. Der Abstiegskampf in der Oberliga bleibt also weiter spannend.