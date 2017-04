Marbach/Basketball Im Schlussviertel läuft nicht viel zusammen

Weit entfernt von seiner früheren Heimstärke war Basketball-Oberligist TV Marbach in dieser Saison. Am Sonntag wollten die Schillerstädter mit einem Sieg im letzten Heimspiel ihre negative Bilanz etwas aufpolieren. Gegen die Basketball-Talentschmiede BB Ulm 2 kassierten die Marbacher aber trotz einer starken Phase wieder eine Niederlage.

Während die Gäste von Beginn an sehr präsent waren, tat sich die Mannschaft von Trainer Uli Heyden sehr schwer damit, ihren Rhythmus zu finden. Am Anfang klappte beim TVM sehr wenig, so dass die Ulmer bis Mitte des ersten Viertels auf 21:7 davonzogen. Insgesamt vier Dreier schenkten die Gäste den Marbachern in diesem Durchgang ein. Erst eine kleine Fünf-Punkte-Serie des zurückgekehrten Markus Freitag brachte den TVM ins Spiel. Bis zur ersten Pause verkürzten die Gastgeber immerhin leicht auf 18:28. Auch im zweiten Spielabschnitt war Ulm bei Dreiern gefährlich, während das Heyden-Team bei Distanzwürfen zumeist nur den Ring traf. Da die Marbacher aber deutlich aggressiver in die Zweikämpfe gingen, gewannen sie das zweite Quarter knapp. Mit 40:48 ging es in die Halbzeit. Ihre mit Abstand beste Leistung zeigten die Hausherren dann im dritten Spielabschnitt. Besonders bei Rebounds war der TVM sehr stark. Punkt um Punkt holten die Spieler um Kapitän Simon Albert auf. Nach sechseinhalb Minuten sorgte Freitag für den Ausgleich zum 55:55, kurz darauf brachte Nils Heyden sein Team beim 57:55 erstmals in Führung. Nach 30 Minuten hieß es 63:60. Im Schlussviertel lief dann jedoch nichts mehr zusammen.