Vor einer schweren Auswärtsaufgabe stehen die Oberliga-Basketballer des TV Marbach. Am morgigen Sonntag um 17.30 Uhr treten die Schillerstädter beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter TSG Söflingen an. Bislang setzten sich die Basketballer aus der Ulmer Vorstadt in allen drei Spielen klar gegen ihre Gegner durch. „Söflingen hat etwas vor in dieser Saison“, weiß TVM-Coach Uli Heyden in Anspielung auf die Aufstiegspläne der TSG. „Das wird ein anderes Spiel als gegen Illertal. Söflingen wird sehr körperbetont und aggressiv agieren“, so Heyden.

Dass man auch gegen solche Gegner punkten kann, wurde gegen die BG Tamm/ Bietigheim bewiesen. Dennoch ist man sich bei den Marbachern bewusst dass die Söflinger über eines der stärksten Teams der Oberliga verfügen. „Das wird eine Standortbestimmung für uns. Ich erwarte eine Reaktion meiner Mannschaft nach dem Spiel gegen Illertal“, betont der Marbacher Trainer. Zwar hatte das Heyden-Team am vergangenen Sonntag gegen das Schlusslicht gewonnen. Dabei hatten die Marbacher jedoch im zweiten und dritten Viertel keine wirklich gute Leistung gezeigt und den Gegner dadurch stark gemacht. Das wird man sich in Söfligen nicht leisten können. Dort wird man über die vollen 40 Minuten konzentriert und aggressiv agieren müssen, um eine Chance auf den Sieg zu haben. „Die Körpersprache muss stimmen“, betont denn auch Uli Heyden.

Die Marbacher werden nahezu in Bestbesetzung antreten können, lediglich Holger Heyden fehlt immer noch krankheitsbedingt. Ansonsten stehen aber alle Spieler zur Verfügung. Langjährige Stammspieler wie Simon Albert, Markus Freitag oder Nils Heyden sind wichtige Stützen der Mannschaft, doch auch die Neuzugänge sind mittlerweile gut integriert. So war Christoph Essig, der aus der zweiten Mannschaft aufgerückt war, am vergangenen Wochenende einer der erfolgreichsten Werfer des TVM. Wichtig wird sein, dass die Mannschaft geschlossen auftritt und sowohl über die Flügel als auch über die Mitte stark auftritt. „Bei uns wird alles über die Teamleistung entschieden“, so Uli Heyden. Das Spiel in Söflingen wird zeigen, wo die Mannschaft steht.