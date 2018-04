Marbach/Basketball Es ist noch alles möglich

Die Marbacher haben in dieser Saison sehr unterschiedliche Spiele abgeliefert. Sehr starken Auftritten folgten gelegentlich Aussetzer. Im entscheidenden Spiel wird es nun darauf ankommen, an die engagiert geführten Spiele anzuknüpfen, in denen die meisten Rebounds an den TVM gingen und sowohl von der Freiwurflinie als auch von jenseits der Drei-Punkte-Linie viele Körbe erzielt wurden. Mannschaft und Trainer hoffen dabei auf die Unterstützung möglichst vieler Fans. Nachdem in den vergangenen Jahren nicht mehr ganz so viele Anhänger den Weg in die Stadionhalle gefunden hatten, waren bei den letzten Heimspielen wieder deutlich mehr Fans auf der Tribüne. Gerade im entscheidenden Duell gegen den ESV RW Stuttgart/SV Fellbach könnte die Unterstützung durch die Zuschauer der Mannschaft entscheidenden Auftrieb geben.