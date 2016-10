Marbach - Am dritten Spieltag der Basketball-Oberliga ist es endlich soweit: Der TV Marbach hat endlich wieder ein Heimspiel. Am morgigen Sonntag um 17 Uhr erwartet das Team von Uli Heyden den Aufsteiger BG Illertal in der Stadionhalle. Während die Marbacher nach ihrer Niederlage in Derendingen zum Auftakt am vergangenen Wochenende bei der BG Tamm/Bietigheim gewinnen konnten, steht der Aufsteiger nach zwei Spieltagen noch mit null Punkten da. Am vergangenen Spieltag verlor die BGI mit 70 Punkten gegen Derendingen.

„Solche Spiele sind vermeintlich leicht. Aber wir wissen halt nicht, ob da in den ersten beiden Spielen nicht wichtige Leute gefehlt haben, die jetzt wieder dabei sind“, gibt TVM-Coach Uli Heyden zu bedenken. Auf die leichte Schulter wird man bei den Schillerstädtern kein Spiel nehmen. „Wir verteilen dieses Jahr keine Geschenke“, stellt Heyden klar. Man will also mit der nötigen Ernsthaftigkeit zur Sachen gehen und die Punkte auf jeden Fall in der Schillerstadt behalten.

Der Marbacher Trainer hat allen Grund, zuversichtlich zu sein, denn mit Ausnahme des erkrankten Holger Heyden waren alle Spieler im Training. Die Beteiligung dort lobt Uli Heyden als „sehr engagiert. Da ist ein ganz anderer Zug dahinter. Die Jungs sind heiß auf das erste Heimspiel. Vor der schweren Begegnung bei der bislang noch ungeschlagenen TSG Söflingen eine Woche später wollen wir Selbstvertrauen tanken“, kündigt Heyden an.

Mit zwölf Mann auf der Bank kann der TVM also sein erstes Heimspiel angehen. Roman Nill und Markus Freitag, die am zweiten Spieltag aus privaten Gründen fehlte, werden nun wieder auf dem Feld stehen. Neben den Routiniers Simon Albert und Dennis Ludwig sind die beiden Rückkehrer wichtige, weil erfahrene Spieler in dem sehr jungen Team. „Alle freuen sich auf den Sonntag, wir hoffen auf möglichst viele Fans“, würden sich Uli Heyden und seine Mannschaft über eine gut gefüllte Marbacher Stadionhalle freuen.