Marbach - Die Basketballer des TV Marbach haben am zweiten Spieltag der Oberliga ihren ersten Sieg errungen. Eine Woche nach der Schlappe in Derendingen siegte der TVM bei der BG Tamm/Bietigheim deutlich mit 79:57 (41:28).

Dabei legten die Schillerstädter ein perfektes erstes Viertel hin. Fünf Dreier gelangen dem TVM bei 25:11 in den ersten zehn Minuten. Auch im zweiten Spielabschnitt zeigten die Marbacher gute Aktionen. Obwohl die Gastgeber nun etwas besser trafen, hielt das Team von Uli Heyden den Vorsprung konstant. Mit einem 41:28 ging es in die Halbzeitpause.

Im dritten und vierten Viertel setzten sich die Marbacher wieder klar durch und erzielten 18 beziehungsweise 20 Punkte. Sowohl in der Defensive als auch im Angriff klappte fast alles beim TVM. So hieß nach 30 Minuten 59:41 und am Ende 79:57 für die Gäste. „Es hat einfach alles gepasst“, fasste Uli Heyden zusammen. „Die BG war nicht ganz so stark, wie ich sie erwartet hatte“, meinte der Marbacher Trainer.

Der Freude über den Sieg tat dies freilich keinen Abbruch. Besonders freute es den Marbacher Trainer, dass sein Team auch ohne die Stammspieler Markus Freitag, Roman Nill und Holger Heyden eine so gute Leistung gezeigt hat. „Ich musste jetzt auf die neuen und die jungen Spieler setzen. Das hat sehr gut funktioniert. Was sich in der Vorbereitungszeit angedeutet hat, setzt sich jetzt fort: Die Mannschaft ist zusammengewachsen“, lobte Heyden seine Spieler. USA-Heimkehrer Dennis Ludwig steuerte zwölf Punkte zum Erfolg bei. Bester Werfer war Routinier Simon Albert mit 18 Zählern. Am kommenden Wochenende erwarten die Marbacher nun Aufsteiger BG Illertal, der seine ersten beiden Spiele deutlich verloren hat.

TV Marbach:

Albert (18), Essig (7), Leibbrandt, Feiler (7), Golovnin (3), Vico (12), Kamenz (4), Ludwig (12), Rupp (12), Zimmermann (4).