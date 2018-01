Marbach/Basketball Endlich der erste Heimerfolg für den TVM

„Wir verbessern uns kontinuierlich. Diesen Sieg hat sich das Team verdient“, meinte Uli Heyden nach dem Spiel. „Wichtig war, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind. Wir haben unsere Stärken sowohl in der Defensive als auch in der Offensive ausgespielt. Auch dass wir den direkten Vergleich für uns entschieden haben, freut mich sehr“, so der Marbacher Trainer. Am kommenden Wochenende steht nun das Auswärtsspiel in Söflingen auf dem Spielplan. „Jetzt kommen die Spiele, die wir gewinnen müssen, wenn wir frühzeitig den Klassenerhalt sichern wollen“, weiß Heyden. Mit der Leistung, die gegen Schwäbisch Gmünd gezeigt wurde, muss man sich bei den Marbachern jedoch keine ernsthaften Sorgen um den Ligaerhalt machen. Es wird nun darum gehen, weiterhin so engagiert aufzutreten.

TV Marbach:

Affolter (24), Albert (14), Essig (26), Frauenfeld, Golovnin (7), Graf, Heyden (2), Kamenz, Markovic, Rupp (8), Zimmermann (13).