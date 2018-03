Marbach/Basketball Ein großer Schritt ist möglich

Marbach - Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt kann Basketball-Oberligist TV Marbach am Sonntag (17 Uhr) machen. Dann erwartet das Team von Trainer Uli Heyden die SV Böblingen in der Stadionhalle. Drei Spieltage vor Schluss haben die Marbacher als Tabellenachter 14 Punkte, die Gäste belegen mit zehn Punkten Platz elf. Mit einem Sieg kann sich der TVM von den direkten Abstiegsplätzen entscheidend absetzen, sodass dann höchstens noch die Relegation drohen würde. In jedem Falle haben es die Schillerstädter selbst in der Hand. Das Hinspiel gewann der TVM mit 71:60. Diesen Erfolg möchte das Team um Captain Simon Albert gerne wiederholen. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, immerhin zeigten die Schillerstädter zuletzt sehr starke Leistungen. Dem 88:81-Heimsieg gegen die Tigers Tübingen vor drei Wochen folgte ein souveräner 78:58-Auswärtserfolg beim TV Nellingen eine Woche später.