Im ersten Viertel klappte jedoch zunächst fast alles wie am Schnürchen: Die ersten Rebounds gingen an das Heyden-Team und das Umschaltspiel von Verteidigung auf Angriff klappte hervorragend. Mit dem 28:11 nach zehn Minuten hatte man ein Ausrufezeichen gesetzt. Im zweiten Quarter gingen die Schillerstädter jedoch nicht immer aggressiv genug in die Zweikämpfe. Die Feuerbacher kamen zu einigen einfachen Treffern, eng wurde es für den TVM jedoch trotzdem nicht. Das lag auch daran, dass die Marbacher in den entscheidenden Stationen mit Drei-Punkte-Würfen erfolgreich waren. Nils Heyden, der trotz Knieproblemen spielte, und Niklas Hellmann trafen aus der Distanz. Trotz gerade einmal 14 Punkten im zweiten Spielabschnitt führte der TVM zur Pause mit 42:27. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich beide Teams dann deutlich treffsicherer als im zweiten Viertel. Die Gäste erzielten drei ihrer insgesamt sechs Dreier in dieser Phase. Das Team um Captain Simon Albert leistete sich aber deutlich weniger Fehlwürfe als zuvor und gewann dieses Quarter knapp. Mit einem 66:50 ging es in den Schlussdurchgang. Hier leisteten sich die Marbacher zwar einige unnötige Ballverluste, doch auch dank dreier Distanztreffer von Martin Affolter blieb es bis zum Schluss eine klare Angelegenheit. Am Ende stand ein 85:70 auf der Anzeigetafel.