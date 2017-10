Marbach/Basketball Die Wurfquote ist zu schlecht

Die ersatzgeschwächten Gastgeber, die nur zu siebt angetreten waren, zeigten auch nach dem Seitenwechsel eine engagierte Leistung. So nahm die Mannschaft um Captain Garvin Zimmermann dem Gegner mehrfach den Ball ab, oftmals allerdings ohne erfolgreich abschließen zu können. So vergrößerten die Gäste ihre Führung auf bis zu 20 Punkte beim zwischenzeitlichen 31:51. Mit einer starken Phase Ende des dritten Viertels kam der TVM aber wieder auf elf Punkte zum 47:58 heran und wahrte so zumindest noch eine minimale Chance, das Spiel zu drehen.

Nachdem es im Schlussdurchgang dann jedoch wieder knapp zweieinhalb Minuten dauerte, ehe die Gastgeber zu ihrem ersten Treffer kamen, schwanden die Chancen zusehens. Am Ende stand ein 63:80 auf der Anzeigetafel. Damit warten die Marbacher weiterhin auf ihren ersten Punktgewinn in dieser Saison. Da mag es wenig trösten, dass Neuzugang Martin Affolter mit 24 Punkten bester Werfer des Abends war. An die engagierte Leistung, die der TVM über weite Strecken zeigte, lässt sich anknüpfen. Um endlich den ersten Sieg zu holen, muss aber an der Chancenverwertung gearbeitet werden. „Besonders in der ersten Halbzeit war es frustrierend, wie viel wir da haben liegen lassen“, fand auch TVM-Coach Uli Heyden.

„Bisher hatten wir noch keinen Erfolg. Nach drei Niederlagen in Folge gerät man leicht in eine Abwärtsspirale. Wir müssen versuchen, da rauszukommen“, so Heyden. Das wird aber nicht so einfach, solange wichtige Stammspieler ausfallen. Zudem müssen die Schillerstädter am kommenden Wochenende bei Regionalliga-Absteiger BG Remseck antreten. „Das wird schwer, aber wir schenken kein Spiel von vornherein ab. Wir machen weiter und sehen, was möglich ist“, betont Uli Heyden.

TV Marbach:

Affolter (24), Essig (13), Golovnin (4), Kamenz (9), Rupp (2), Schneider (2), Zimmermann (9).