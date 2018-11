Zwar bedeutete das 50:61 die sechste Niederlage im sechsten Spiel, doch können die Schillerstädter auf der gezeigten Leistung aufbauen. „Der Gegner war uns körperlich überlegen. Trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit und im letzten Viertel sehr gut verteidigt. Zu Beginn haben wir aber zu oft nicht gepunktet“, so Nils Heyden, der den verhinderten Coach Dennis Ludwig am Sonntag vertrat. „Wenn vorne die Punkte nicht fallen, ist trotz einer guten Defensive eben nicht mehr drin. Die Mannschaft hat sich aber nach über 20 Punkten Rückstand stark zurückgekämpft“, lobte Heyden. Ihr nächstes Spiel bestreiten die TVM-Frauen am 9. Dezember gegen die Spvgg Möhringen, die mit drei Siegen aus sechs Spielen aktuell Platz fünf belegt.

TV Marbach:

Blühdorn (18), Dunst (4), Durst (12), Ehmke (2), Pelchen (2), Sasuga (4), Schumaier (8).