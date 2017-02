Marbach/Basketball Die Grippewelle greift um sich

Gerade einmal etwas mehr als ein halbes Dutzend Spieler waren am Donnerstag im Training. Wer am Sonntag fit sein wird, ist noch nicht absehbar. Wenn es schlecht läuft, können die Marbacher nur mit einem Rumpfteam antreten. „Ich kann noch nicht abschätzen, ob über die sechs gesunden Spieler hinaus noch mehr werden spielen können“, sagt Uli Heyden. Die Grippewelle kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, stehen in den nächsten Wochen doch die Spiele gegen das Spitzen-Trio der Oberliga aus Söflingen, Zuffenhausen und Böblingen auf dem Plan. „Jetzt kommen die schweren Spiele. Söflingen ist kein Maßstab für uns, da die Mannschaft uns körperlich überlegen ist. Wir werden aber trotzdem alles geben. Im Sport gibt es immer eine Chance“, meint Uli Heyden, der hofft, bis Sonntag selbst wieder fit zu sein.

Der Marbacher Coach ist zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf. „Wir sind im Soll“, betont er. Mit sieben Siegen aus 14 Spielen hat der TVM sich einen komfortablen Vorsprung auf das Tabellenende erarbeitet. Ein sofortiger Wiederaufstieg in die 2. Regionalliga war ohnehin nicht anvisiert, sodass selbst eine Niederlage gegen Söflingen zu verschmerzen wäre. Die Marbacher gehen jedenfalls als klarer Außenseiter in die Begegnung mit den Ulmer Vorstädtern. Erst eine Niederlage musste der Marbacher Gegner in dieser Saison hinnehmen. Zudem hat die TSG bereits fast 200 Punkte mehr erzielt als der TVM.