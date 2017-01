Marbach/Basketball Der TV Marbach will gegen den Vorletzten punkten

Gegen einen ähnlich deutlichen Spielverlauf hätte man auf Marbacher Seite sicher nichts einzuwenden. Allerdings fehlen diesmal einige wichtige Stammspieler. Markus Freitag und Nils Heyden fallen wahrscheinlich bis zum Saisonende aus, und Lukas Oesterle steht kurz vor seiner Abschlussprüfung und ist deshalb ebenfalls nicht dabei. Der Einsatz des erkälteten Tim Vico ist fraglich. Es wird sich erst kurzfristig entscheiden, ob er auflaufen wird. Der Ausfall dieser wichtigen Akteure wiegt schwer, dennoch geht das Team von Uli Heyden als Favorit in die Begegnung.

Die Basketballgemeinschaft des VfB Tamm und des TSV Bietigheim hat zwar mit Robert Geier den besten Werfer der Oberliga in seinen Reihen. Trotzdem kam der Marbacher Gegner bislang erst zu zwei Siegen, von denen ihnen einer am grünen Tisch zugesprochen wurde. Stark ist die BG Tamm/Bietigheim bei Drei-Punkte-Würfen. Mit 94 Distanztreffern war der Tabellenvorletzte erfolgreicher als der TVM. Es wird aus Marbacher Sicht darauf ankommen, nicht wieder so viele Dreier zu kassieren wie gegen Derendingen. Wenn es zudem gelingt, Robert Geier, der bislang einen Schnitt von mehr als 26 Punkten pro Spiel aufweist, in den Griff zu bekommen, stehen die Chancen auf einen Heimsieg gut. Der wäre in doppelter Hinsicht wichtig: Erstens würde sich das Heyden-Team damit etwas Luft auf die Abstiegszone verschaffen und zweitens dürften die treuen Anhänger der Marbacher Basketballer endlich wieder einmal einen Heimsieg bejubeln. Bislang holte der TVM nämlich nur einen seiner fünf Saisonsiege zu Hause.