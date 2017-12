Marbach/Basketball Der TV Marbach will endlich den ersten Heimsieg

Marbach - Ein deutlicher Aufwärtstrend ist bei Basketball-Oberligist TV Marbach zu spüren. Nachdem die ersten sechs Spiele allesamt verloren wurden, gewannen die Schillerstädter zwei ihrer drei letzten Begegnungen. Am vergangenen Wochenende siegte das Team von Uli Heyden bei der SV Böblingen mit 70:61. „Das liegt vor allem an der verbesserten Personalsituation. Die Mannschaft, die in Böblingen gespielt hat, hätte ich gerne schon im September auf dem Feld gehabt. Dann hätten wir so einige der ersten Spiele auch gewonnen“, ist sich Uli Heyden sicher. Zwar ist der TVM noch immer Schlusslicht, doch ist der Anschluss an das breite Tabellenmittelfeld geschafft. Am morgigen Sonntag um 17 Uhr erwarten die Marbacher nun den Vierten BBU Ulm II in der heimischen Stadionhalle.