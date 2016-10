Marbach - Die Heimpremiere ist geglückt: Basketball-Oberligist TV Marbach hat am Sonntagabend sein erstes Heimspiel in dieser Saison gewonnen. Beim 89:73 (41:30) gegen Schlusslicht BG Illertal machten es sich die Marbacher jedoch zuweilen selbst schwerer als nötig.

Im ersten Viertel begeisterte der TVM seine Fans mit schnellen und meist erfolgreich abgeschlossenen Angriffen. Tim Vico legte gleich zu Beginn einen Dreier vor. Mitunter spielte das Team von Uli Heyden die nur mit sechs Akteuren angereisten Illertaler fast schwindelig. Das 27:7 nach dem ersten Durchgang war auch in dieser Höhe verdient, da die Gäste kaum einmal zum Wurf gekommen waren und dann selbst einfache Würfe nicht immer im Korb unter brachten. Warum die Marbacher nicht auch im zweiten Viertel genauso weiter machten, blieb den Anhängern auf der Tribüne ein Rätsel. Plötzlich fehlte die Aggressivität im Spiel, die Spieler gingen nicht mehr mit letzter Konsequenz in die Zweikämpfe und machten so den Gegner stark. Nun waren es die Gäste, die mit zwei frühen Dreiern Ausrufezeichen setzten. Die Schillerstädter setzten nun selbst einfache Würfe nur auf den Ring, während die Illertaler Morgenluft witterten und ihre Möglichkeiten sicher verwandelten. Bis auf acht Punkte kam der Aufsteiger beim 38:30 heran. Mit drei Punkten kurz vor Ende des Viertels erhöhte der TVM immerhin noch auf den Halbzeitstand von 41:30.

Auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Hausherren nicht, die Begegnung frühzeitig zu entscheiden. Zwar klappte es im Angriff wieder besser als im zweiten Durchgang, doch kam die BG Illertal immer noch zu vielen einfachen Punkten. Hatte es nach dem ersten Viertel noch nach einem souveränen Sieg für den TVM ausgesehen, mussten die Marbacher nun miterleben, wie die Gäste Punkt um Punkt heran kamen. Nach 30 Minuten war die Führung beim 64:59 auf ganze fünf Punkte zusammengeschrumpft. Als wäre ein Schalter umgelegt worden lief es im Schlussviertel dann wieder deutlich besser für den TVM. Christoph Essig und Simon Albert sorgten mit je einem Dreier dafür, dass der Abstand wieder etwas größer wurde. In der Defensive holten sich die Marbacher wieder deutlich mehr Rebounds, und auch im Angriff zeigten sie sich wieder so aggressiv wie im ersten Viertel. Mitte des Viertels kamen beide Mannschaften mehrere Minuten lang zu keinen Treffern. In den letzten Minuten machte der TVM dann schließlich alles klar und siegte am Ende mit 89:73.

„Gewonnen ist gewonnen“, meinte der Marbacher Coach Uli Heyden nach dem Spiel. „Wichtig ist, dass wir die zwei Punkte geholt haben. Außerdem haben wir jetzt zweimal hintereinander gewonnen“, so Heyden weiter. „Über die Flügel haben wir uns oft schwer getan. Außerdem hätten wir mehr Rebounds holen müssen. Am Ende hat die Einstellung der Mannschaft aber wieder gestimmt. Mit einer konstant guten Leistung hätten wir das Ding deutlich höher gewinnen können.“ Am kommenden Wochenende dürfte es nun deutlich schwerer werden, wenn es zum Spitzenreiter nach Söflingen geht. Wieder im Marbacher Team ist übrigens Nils Heyden, der am Samstag die Freigabe von der BSG Basket Ludwigsburg erhielt.

TV Marbach:

Albert (21), Essig (20), Feiler (3), Freitag (8), Golovnin, N. Heyden, Kamenz (2), Ludwig (7), Nill (8), Rupp (11), Vico (8), Zimmermann (1).