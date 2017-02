Marbach/Basketball Der TV Marbach schlägt sich achtbar

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Marbacher zunächst noch gut mit und gingen nach vier Minuten des dritten Viertels durch Essig mit 52:50 in Führung. Die letzten dreieinhalb Minuten des Spielabschnitts brachten dann jedoch die Vorentscheidung zugunsten der Söflinger. Nachdem wiederum Christoph Essig zum 54:54 ausgeglichen hatte, zogen die Gäste das Tempo kräftig an und legten bis zur Pausensirene eine 18:0-Serie aufs Feld. Beim TVM lief in dieser Phase nicht viel zusammen. Mehrmals verloren die Spieler in den weißen Trikots den Ball an den Gegner und kassierten in der Folge Fastbreaktreffer. Der Söflinger Korb schien dagegen wie vernagelt, ein ums andere Mal sprang den Marbachern der Ball vom Ring zurück ins Feld. So ging es mit einem 54:72 in die letzte Viertelpause. Obwohl die Begegnung nun im Grunde entschieden war, zeigten die Gastgeber im Schlussdurchgang noch einmal eine engagierte Leistung. Vor allem in der Defensive gelang ihnen nun wieder mehrfach ein Ballgewinn gegen die groß gewachsenen Söflinger, die nun aber auch nicht mehr volles Tempo gehen mussten.

Nur 13 Punkte ließ der TVM im letzten Viertel zu. In der Offensive lief es für die Marbacher auch wieder etwas besser, so gewannen sie das letzte Viertel und gestalteten das Ergebnis am Ende durchaus respektabel. Mit einem verwandelten Freiwurf stellte Roman Nill kurz vor Schluss den 73:85-Endstand her. „Abgesehen von den drei Minuten am Ende des dritten Viertels haben wir eine sehr starke Defense gespielt. Überhaupt war das eine ganz starke Leistung“, lobte Uli Heyden. „Vor dem Spiel hatte ich befürchtet, dass es deutlicher ausgehen könnte. Die Jungs haben aber gekämpft und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Gegen ein Team wie Söflingen war das sehr stark, erst recht, da wir nur zu acht waren“, so Heyden. TV Marbach:

Essig (18), Feiler (4), Golovnin, H. Heyden (15), Ludwig (3), Nill (9), Rupp (4), Zimmermann (20).