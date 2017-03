Marbach/Basketball Der TV Marbach erhält in Böblingen eine Lehrstunde

Nach dem Seitenwechsel taten sich zunächst auch die Böblinger schwer damit, ihre Chancen zu nutzen. Mitte des dritten Viertels fanden sie aber wieder zu ihrer Treffsicherheit zurück. Die Marbacher Spieler waren bemüht, den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Da sie jedoch zu viele Würfe nur auf den Ring setzten, gelang ihnen dies nicht. Früh war abzusehen, dass der TVM das Ergebnis von 89 Punkten wie im Hinspiel nicht würde wiederholen können. Mit einem 86:36 ging es in die letzte Pause. Im Schlussdurchgang spielten die Böblinger die Begegnung souverän herunter. Christoph Essig sorgte kurz vor dem Ende mit zwei verwandelten Freiwürfen und einem Dreier dafür, dass der TVM wenigstens über 50 Punkte kam. Mit der deutlichen 51:107-Niederlage bleiben die Marbacher aber weiterhin im unteren Mittelfeld der Tabelle.

„Wir haben eine Lehrstunde bekommen“, meinte TVM-Coach Uli Heyden. „Wir wissen selbst nicht, warum es derart deutlich geworden ist“, so Heyden. Trotz dieser klaren Niederlage sah der Marbacher Trainer keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Gegen Böblingen sei nicht mehr drin gewesen. „Abgesehen von dem Spiel gegen Nellingen haben wir bisher das rausgeholt, was möglich war“, sagte er. Am kommenden Sonntag erwartet der TV Marbach nun die BG Remseck II in der heimischen Stadionhalle.

TV Marbach:

Albert (7), Essig (17), Feiler (4), Golovnin (5), Heyden (6), Nill (7), Rupp (2), Zimmermann (3).