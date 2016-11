Marbach/Basketball Der Gegner ist eine Nummer zu groß

Bereits im ersten Viertel hatten sich die Gäste nämlich eine komfortable Führung herausgespielt. Fünf ihrer insgesamt elf Dreier erzielten die Böblinger im ersten Durchgang. Die Marbacher gingen engagiert in die Zweikämpfe und spielten sich auch etliche Chancen heraus, von denen leider einige ungenutzt blieben. So hieß es 18:31 nach den ersten zehn Minuten. Furios startete der TVM dann ins zweite Viertel. Nach einer 13:3-Serie, bei der Markus Freitag und Roman Nill zu schön herausgespielten Treffern kamen, waren die Marbacher innerhalb von drei Minuten auf 31:34 herangekommen. Die meisten Rebounds gingen in dieser Phase an den TVM, die Böblinger Aktionen wurden frühzeitig gestört. Für eine Wende reichte es dennoch nicht, die Gäste fanden wieder zu ihrem Rhythmus und ihrer Treffsicherheit zurück. So zog die SVB bis zur Halbzeit wieder auf 41:52 davon.

Auch nach dem Seitenwechsel steckten die Marbacher keineswegs auf, sondern zeigten in der Offensive einige gelungene Aktionen. Allerdings schafften es die Gastgeber nicht mehr, die gegnerischen Angriffsbemühungen zu unterbinden, sodass der Rückstand trotz zahlreicher eigener Treffer weiter wuchs. Beim 65:81 nach 30 Minuten waren es nun 16 Punkte. Im Schlussdurchgang wurde dem Team von Trainer Uli Heyden zum Verhängnis, dass bereits nach weniger als drei Minuten fünf Mannschaftsfouls auf Seiten des TVM zu Buche standen. Somit erhielten die Böblinger bei jedem weiteren Foul Freiwürfe, die sie zumeist auch im Korb versenkten. Immerhin erzielten die Hausherren im letzten Durchgang 24 Punkte, sodass man mit der eigenen Offensivleistung durchaus zufrieden sein konnte. Dennoch fiel das Ergebnis mit 89:112 sehr deutlich zugunsten der Böblinger aus, die damit weiterhin ungeschlagen bleiben. Der TV Marbach rutschte dagegen auf Platz sechs ab.

„Die Knackpunkte waren die vielen frühen Dreier von Böblingen und die vielen Freiwürfe, die am Ende gegen uns ausgesprochen wurden“, meinte Uli Heyden. Auf Marbacher Seite wird man diese Niederlage gut verkraften können, da man gegen Böblingen ohnehin als Außenseiter in die Partie gegangen war. „Böblingen war eine Nummer zu groß. Die Gegner, an denen wir uns orientieren müssen, kommen jetzt erst“, so Heyden, der nichts davon hält, Niederlagen lange nachzuhängen. „Wir wollen nicht hadern. Vieles hat ja auch sehr gut geklappt. Wenn wir weiter konzentriert Basketball spielen, werden wir gegen andere Mannschaften sicher punkten“, ist sich der Marbacher Trainer sicher.

TV Marbach:

Albert (15), Essig (3), Feiler (2), Freitag (20), Golovnin (2), H. Heyden (2), N. Heyden (10), Ludwig (9), Nill (9), Rupp (2), Vico (6), Zimmermann (9).