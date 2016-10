Marbach - Am zweiten Spieltag der Basketball-Oberliga reist Regionalliga-Absteiger TV Marbach am morgigen Sonntag (17 Uhr) zur BG Tamm/Bietigheim. Genauso wie die Schillerstädter kassierte auch die BG am ersten Spieltag eine Niederlage. Somit gilt es für beide Teams, einen Fehlstart zu verhindern. TVM-Coach Uli Heyden erwartet ein ähnliches Spiel wie am vergangenen Wochenende. „Tamm/Bietigheim ist mit Derendingen vergleichbar, sie agieren sehr körperbetont“, weiß Heyden.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Oberligisten fehlt dem TVM ein herausragender Akteur, sowohl in körperlicher wie auch in spielerischer Hinsicht. Das muss allerdings kein Nachteil sein. „Bei uns geht es eben über die Teamleistung. Damit waren wir in der Vergangenheit schon erfolgreich“, so Heyden. Allerdings muss das aktuelle Team erst zusammenfinden und sich einspielen. Heyden ist jedoch zuversichtlich, dass dies gelingen wird. „Wir haben ja einige erfahrene Spieler“, so der Marbacher Coach. Mit Dennis Ludwig wird einer davon am zweiten Spieltag wieder zur Verfügung stehen: Ludwig ist aus den USA zurückgekehrt und wird beim Auswärtsspiel in der Realschulsporthalle in Tamm mit dabei sein. Auf der anderen Seite sind allerdings Roman Nill und Markus Freitag aus privaten Gründen verhindert. Die zum großen Teil jungen aber sehr engagierten Marbacher Spieler, von denen einige gelegentlich auch in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen werden, wollen diese Ausfälle aber kompensieren und den ersten Saisonsieg einfahren. Wichtig wird es dabei sein, die Chancen zu verwerten. Bei der 55:66-Niederlage in Derendingen hatten die TVM-Angreifer in den entscheidenden Spielphasen mehrmals gute Möglichkeiten liegen lassen.

Nach dem Spiel der ersten Mannschaften treffen um 19.15 Uhr die zweiten Mannschaften der BG Tamm/Bietigheim und des TV Marbach aufeinander. Am ersten Spieltag der Bezirksligasaison geht es für die von Simon Albert trainierte TVM-Zweite zunächst um eine Standortbestimmung.