Marbach/Basketball Aggressivität in der Defensive soll der Schlüssel sein

„Im Training haben wir besonders auf die Aggressivität in der Verteidigung Wert gelegt. In der Offensive wollen wir den Ball besser laufen lassen. Das wird der Schlüssel zum Erfolg“, glaubt Albert. Ein Sieg wäre enorm wichtig für die Schillerstädter. Nicht nur, weil dann endlich die ersten Heim-Punkte auf der Habenseite verbucht werden könnten, sondern auch, weil man die Gmünder in der Tabelle überholen würde. Mit Ausnahme der erzielten Dreier spricht die Statistik vor dem Spiel eindeutig für den TVM: Das Heyden-Team hat mehr Punkte erzielt und weniger kassiert als der Gegner, auch die Freiwurfquote ist bei den Marbachern besser. Gerne würden die Spieler um Simon Albert am Sonntagabend einen Erfolg mit ihren treuen Fans feiern.

Bereits um 12 Uhr erwarten die Landesliga-Damen des TV Marbach den BV Hellas Esslingen. Für das Team von Coach Dennis Ludwig wird die Aufgabe gegen den Tabellendritten nicht einfach. Immerhin haben die Esslinger bereits sechs Siege geholt und damit doppelt so oft gewonnen wie der TVM. Zuletzt gab es für den Marbacher Gegner jedoch eine Niederlage in Schwäbisch Hall. Das Ludwig-Team will sich zudem für die heftige 29:71-Hinspielniederlage revanchieren.