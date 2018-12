Marbach Auszeichnung für vorbildliches Handeln

Landrat Haas wies darauf hin, dass die Europäische Union (EU) in erster Linie ein Imageproblem habe, weil schlechte Dinge in den Vordergrund gerückt würden. Die Distanz der europäischen Institutionen zu den Menschen schaffe zudem Misstrauen. Man dürfe nicht müde werden, so der Landrat weiter, für Europa zu werben. Von besonders großer Bedeutung seien dabei Begegnungen, Austausche und Projekte junger Leute.

„Wer sich gegenseitig kennenlernt und miteinander Projekte verwirklicht, baut Vorurteile ab oder lässt keine entstehen“, stellte Haas fest. „Alle Preisträger tragen zur Stärkung der Europäischen Einigung bei – der Preis soll sie dazu ermutigen, ihr wichtiges Engagement fortzusetzen und einen Ansporn bilden für andere, sich selbst für Europa einzusetzen.“ Am 26. Mai nächsten Jahres bestehe dazu etwa bei der Europawahl eine gute Möglichkeit.