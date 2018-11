Marbach Aussichtspunkt soll auch Touristen anziehen

Der Verbandsvorsitzende Thomas Bopp zeigte sich überzeugt, dass die neue „Verweilstation“ dazu beitrage, die hiesige Landschaft erlebbar zu machen. „Man muss am Wochenende nicht immer an den Bodensee fahren, auch hier kann man sich erholen“, betonte er. „Und jede Wette: Hier wird auch geheiratet.“ Der Landschaftsarchitekt der Stadt Marbach, Roland Kübler, hat bei der Neugestaltung die Idee eines Weinberghäusles aufgegriffen und mit dem typischen Fachwerk kombiniert. Zuerst habe er die Konstruktion zu Hause mit Schaschlikspießen aufgebaut, erzählte er, um sich ein Bild machen zu können. Außergewöhnlich sind auch die zwei Giebel. Kübler betonte: „Die architektonische Grundidee war, einen Hingucker zu haben.“ Und wie es bei Hinguckern so ist – dem einen gefällt’s, dem anderen nicht. Die anwesenden Regional- und Gemeinderäte jedenfalls waren durchweg angetan, auch von dem Secco und dem Wein, den Matthias Hammer, Vorstand der Marbacher Weingärtner, zum feierlichen Anlass kredenzte.