Marbach Aussichtspunkt als Frage des Geschmacks

Insbesondere in den sozialen Medien wird leidenschaftlich über Sinn und Unsinn des herausgeputzten Aussichtspunkts diskutiert. Zum Beispiel auf der Facebook-Seite „Die Marbacher“, einem öffentlichen Forum, in dem alle möglichen Themen rund um die Schillerstadt angeschnitten werden. Hier wird zum Beispiel hervorgehoben, dass die alten Bänke an selber Stelle früher mehr Charme versprüht hätten. Ein anderer User hält die Konstruktion ohne geschlossenes Dach für sinnfrei. Kritisiert werden darüber hinaus die Kosten von 100 000 Euro. Das sei zu viel, das Geld werde an anderer Stelle deutlich dringender benötigt, wird bemängelt. Und „furchtbar“ sehe das Ganze obendrein aus. Alles in allem kommt die Aussichtsplattform in dem Forum also denkbar schlecht weg.