Marbach Ausflug ist gespickt mit Höhepunkten

Auf dem Rückweg zum Hotel machten wir noch einen Abstecher zu einer der längsten Seilhängebrücken der Welt, mit einer Länge von 458 Metern, an der Rappbodetalsperre.

Am dritten Tag besuchten wir Halberstadt und besichtigten den Dom mit seinem wertvollen Domschatz. Außerdem fand im Dom noch ein kleines Orgelkonzert statt. Das uns alle sehr begeisterte. Anschließend fuhren wir in die Unesco-Stadt Quedlinburg . Bei einem Stadtrundgang mit unserem Reiseleiter sahen wir die vielen verwinkelten Fachwerkgassen, den Marktplatz und das Rathaus. Die Mittagspause verbrachten wir dann noch in der sehr alten traditionellen Brauereigaststätte Ludde, die bereits 1807 erwähnt wurde und die noch heute eine ganz alte Biersorte mit dem Namen „Pubarschknall“ braut.

Da jede schöne Reise einmal zu Ende geht, müssen auch wir uns wieder auf dem Weg in Richtung Süden machen. Auf der Heimreise machten wir noch einen Zwischenstopp in der Stadt Fulda. Nach einer Führung durch den Dom und die barocke Altstadt begaben wir uns wieder vollends auf den Heimweg.