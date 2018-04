Marbach Aus einem Reiseblog wird ein berührendes Buch

Marbach - Wie er da so sitzt, in Jeans, Turnschuhen, weißem Hemd und Fliege, könnte man meinen, Marian Grau aus Affalterbach sei ein ganz normaler Teenager, der sich für einen besonderen Anlass fein gemacht hat. Das ist er auch – und doch auch wieder nicht. Denn der 15-Jährige, der die zehnte Klasse am Friedrich-Schiller-Gymnasium besucht, ist Deutschlands jüngster Reiseblogger, war schon mehrmals im Fernsehen zu Gast und hat nun ein Buch geschrieben, das er zusammen mit Moderator Dominik Thewes am Samstag in der Buchhandlung Taube – eine Station seiner durch Deutschland führenden Lesereise – vorgestellt hat. „Bruderherz“ heißt sein Erstlingswerk mit dem Untertitel „Ich hätte dir so gern die ganze Welt gezeigt“.