Marbach Auf Flugblättern im Parkhaus wird Auschwitz geleugnet

Marbach - Der Staatsschutz ermittelt, nachdem in einem Parkhaus in Marbach am vergangenen Donnerstag Flugblätter mit volksverhetzenden Aussagen gefunden wurden. Eine Frau informierte die Polizei darüber, dass sie im Parkhaus am Stadtgraben ein solches mehrseitiges Flugblatt hinter ihrem Scheibenwischer gefunden habe. Das Parkhaus liegt in unmittelbarer Nähe des Marbacher Polizeireviers an der Ecke Graben- und Steinerstraße.