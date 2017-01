Marbach Auf die Diakonie kommt mehr Arbeit zu

Immerhin habe man aber nun einen neuen Auszubildenden hinzugewonnen. Der Geschäftsführer brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass über diese Schiene das Problem vielleicht zum Teil gelöst werden kann. Ferner sei ein Kollege über eine Zeitarbeitsfirma zur Mannschaft gestoßen. Auch dabei handele es sich um eine Quelle, die nach Möglichkeit weiter angezapft werden soll. Insgesamt hatte die Diakonie zum Ende des vorvergangenen Jahres 72 Mitarbeiter. Umgerechnet wären das genau 25 Vollzeitstellen, wie Ann-Kathrin Benneweg berichtete. In der Pflege waren zum Stichtag 29 Fachkräfte beschäftigt.

Und die Arbeit geht dem Team der Diakoniestation, das 2016 nochmals aufgestockt wurde, nicht aus. So stieg die Zahl der Leistungen in der Behandlungspflege wie der Wundversorgung oder dem Verbandswechsel um rund 7000 auf nun 67 000. Doch das dürfte längst noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das deutete Wilfried Schwarz an, als er auf die Auswirkungen des neuen Pflegestärkungsgesetzes einging. Zuvor sei für die Einordnung in die drei Pflegestufen entscheidend gewesen, wie lange ein Patient behandelt wird. Nun sei der Grad der Selbstständigkeit, der von eins bis fünf reicht, der Maßstab. „Davon profitieren insbesondere die Demenzkranken“, stellte der Geschäftsführer fest. Intention der Novelle sei, die häusliche Pflege zu stärken. „Das geht wohl etwas zu Lasten der Heimplätze“, meinte er. „Bei uns wird die Nachfrage größer, weil die Klienten jetzt durchschnittlich mehr Geld haben“, erklärte er. Zumal auch der Pflegegrad eins eingeführt wurde. Der sei so niedrig angesetzt, dass selbst jene Personen, denen bislang eine Einstufung verwehrt wurde, auf eine finanzielle Unterstützung hoffen dürften. Die Befürchtung sei aber nun, dass die Heime verstärkt in Richtung teilstationäre Dienste wie Tageswohnungen, aber auch den ambulanten Bereich expandieren – und damit zur Konkurrenz werden. In Marbach spüre man davon aber noch nichts.