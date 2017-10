Marbach Auf den Spuren russischer Königinnen

In den vergangenen Tagen besuchte nun die russische Schülergruppe Marbach und verbrachte vom 2. bis 10. Oktober spannende Tage in und um Stuttgart. Dieses Mal begaben sich die deutschen und russischen Schüler auf die Spuren von berühmten Russen in Baden-Württemberg und sammelten beim Besuch der Grabkapelle auf dem Rotenberg und des Landesmuseums in Stuttgart Infos zu Königin Katharina und Königin Olga, Zarentöchter, die sehr große Spuren in Württemberg hinterlassen haben. Man denke nur an das Volksfest.

Neben der Arbeit am Projekt, lernten die Schüler aber auch beim Besuch der Schokoladenwerkstatt von RitterSport die süße Seite unseres Bundeslandes kennen, besuchten das Mercedes-Benz-Museum und erlebten hautnah das Schul- und Familienleben hier in Deutschland.

Dadurch entstanden zwischen den Schülern Freundschaften, die hoffentlich über den Austausch hinaus halten werden. Erste Einladungen zu einem erneuten Besuch Sankt Petersburgs beziehungsweise Marbachs wurden bereits ausgesprochen.