Marbach Auf dem langen Weg zur fahrradfreundlichen Stadt

Dr. Michael Herzog von den Freien Wählern bat dennoch darum, nochmal nachzuhaken, ob eine kleine Kommune nicht vielleicht doch einen Entsandten zu den Treffen schicken könne. Es sei schade, wenn die Vorteile nicht in dem Umfang genutzt werden könnten, wie es möglich wäre. So oder so sei die Mitgliedschaft in der AG aber sinnvoll. Das findet auch Andreas Seiberling, der daran erinnerte, dass der Schutzstreifen in der Güntterstraße ohne die Vorarbeit der Arbeitsgemeinschaft nicht realisiert worden wäre. Zudem habe die Unterstützung kleinere Projekte wie die Bäckertüten-Kampagne „Tu’s aus Liebe“ ermöglicht, die für die gegenseitige Rücksichtnahme von Radlern und Autofahrern wirbt. Wichtig sei auch der Erfahrungsaustausch.

Der Ordnungsamtsleiter kündigte überdies eine Kampagne fürs laufende Jahr an, bei der auch die Stadt Marbach mitmischen wolle. So sollen im Juli in verschiedenen Mitgliedsgemeinden Räder versteckt werden. Wer bestimmte Aufgaben löst und den jeweiligen Drahtesel als Erster aufspürt, darf ihn behalten. „Ich bin gespannt, was dabei herauskommt“, sagte Seiberling. Der Bürgermeister Jan Trost ergänzte, dass auch die Mitarbeiter zum Umsatteln animiert werden sollen. Man wolle versuchen, sie fürs Thema Job-Rad zu begeistern, mit dem sie dann zum Rathaus rollen können.