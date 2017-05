Marbach Auch mit der Sieben vorne dran kein bisschen müde

Das zweite große Steckenpferd des Geburtstagskinds ist die Lokalpolitik. „Man kann die Heimat mitgestalten“, nennt er seine Triebfeder. Das Interesse am kommunalen Geschehen habe er von seinem Vater übernommen. Bei Entscheidungen ist Eberhard Ruoff seit 1980 mit im Boot, als der Christdemokrat erstmals in den Ortschaftsrat einzog. 1994 wurde er zum Ortsvorsteher bestimmt. „Das mache ich gerne“, betont er. Auch wenn fast kein Tag ohne einen Termin vergeht. Sein großes Pflichtbewusstsein habe ihn aber dazu veranlasst, stets vor Ort sein zu wollen. Längere Reisen waren deshalb im Grunde für ihn tabu. „Da habe ich Nachholbedarf“, sagt er schmunzelnd. Lange wird es nicht mehr dauern, bis er die Welt erkunden kann. Er will nämlich bei den nächsten Wahlen 2019 definitiv nicht mehr kandidieren und sein Amt als Ortsvorsteher aufgeben.

Der Rielingshäuser möchte bis dahin jedoch nicht die Zügel schleifen lassen, sondern dabei helfen, den Ort weiter voranzubringen. Ziel sei vor allem, zusätzliche Baugebiete zu suchen und auszuweisen. Ein anderes wichtiges Projekt ist für ihn der Bau eines Pflegeheims auf dem Gelände der ehemaligen neuapostolischen Kirche. „Das Interesse aus der Bevölkerung an dem Thema ist sehr groß“, hat Eberhard Ruoff beobachtet. Er hoffe jetzt, dass nun auch alles so umgesetzt wird wie geplant und der Stadtteil eine Seniorenresidenz bekommt. Außerdem wünscht er sich, in Sachen Gewerbegebiet am Büchlesweg vielleicht doch noch den Durchbruch zu schaffen – nachdem bislang die Verhandlungen mit einem Grundstückseigentümer für die Stadt nicht wie gewünscht verliefen.

Genügend Energie hat Eberhard Ruoff jedenfalls, um bei dem Vorhaben am Ball zu bleiben. Woher seine gute Konstitution stammt, kann er allerdings nicht so genau sagen. Er hat aber eine Vermutung: Vielleicht liege es an seiner positiven inneren Einstellung. „Ich bin optimistisch, schon immer gewesen.“