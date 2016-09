Marbach - E

ine Minute Lachen soll wie zehn Minuten Laufen wirken, haben Wissenschaftler festgestellt. Dieter Baumann, der Olympiasieger von Barcelona über 5000 Meter, hat beides drauf. Am Freitagabend gab er im ausverkauften Schlosskeller eine Kostprobe davon. Mit dem Programm „Die Götter und Olympia“ tourt er durchs ganze Land und zeigt eine neue Seite von sich: Die eines temperamentvollen, mimikstarken und selbstironischen Kabarettisten, der sein Publikum, das er duzt – „wir Läufer sind alle per du“ - von der ersten bis zur letzten Minute mit einbindet, so dass man schnell das Gefühl hat: So einer könnte auch in der Nachbarschaft leben.

Schon vor Programmbeginn geht Baumann, schlank, braun gebrannt und natürlich in Laufschuhen, mehrfach durch die Reihen der Besucher und verteilt Karten, auf denen sie ihm Fragen stellen können. Und er lernt einige davon gleich namentlich kennen und spricht sie im Lauf des Programms immer wieder an – sozusagen von Sportler zu Sportler. Denn einige outen sich ebenfalls als begeisterte Läufer.

Man muss aber kein Sportler sein, um über Baumanns Geschichten lachen zu können. Er erzählt Anekdoten aus dem olympischen Dorf: vom hütchenspielenden Mongolen, der alle anderen abzockt, oder dem Afrikaner, der selbst bei Missionierungsversuchen nur wissen will, wie schnell Jesus übers Wasser gelaufen ist. Und er nimmt Politiker und Sportfunktionäre aufs Korn. So erklärt er, wo die 6,7 Millionen Euro, die beim Fußballsommermärchen verschwunden sind, gelandet sind. Damit die Männer endlich beim Pinkeln treffen, habe Beckenbauer alle öffentlichen Pissoirs mit einem kleinen Tor und einem Ball im Abflussrohr ausstatten lassen. „Kostenpunkt: 6,7 Millionen Euro – aber das kann man natürlich nicht sagen, das wäre ja peinlich.“

Das staunende Publikum erfährt auch, dass Medaillen keineswegs das Höchste für die Olympioniken seien. „Die zählen bloß für Sportfunktionäre, Politiker und die Presse.“ Nein, das Hauptziel für die Sportler sind: „Anstecknadeln!“ Und er präsentiert stolz einen vollgesteckten Hut. Dann charakterisiert er die verschiedenen Sportlertypen: „Ringer haben immer Blumenkohlohren, manche haben gar keine mehr.“ Oder die Entertainer, die immer im Mittelpunkt stehen wollten und am Ende der Sportkarriere auf die Bühne gingen. Noch während das Publikum lacht, behauptet er: „Ich bin da ein ganz anderer Typ.“ Auch die Affäre ums Zahnpasta-Doping kommt zur Sprache, allerdings aus dem Fragenkatalog der Besucher: „Wie oft muss ich mir täglich die Zähne putzen, um meine Ausdauer zu erhöhen?“

Ein Rock’n Roll mit Nordic Walking Stöcken oder ein Strip, der seine schicken blauen Stützstrümpfe zeigt – „die bringen fünf Sekunden beim Marathon“ – Baumann ist ideenreich bis zum Schluss des mehr als zweistündigen Programms. Auch als Comedian beweist er Ausdauer. Zugaben gibt er aber keine, denn „auch in Barcelona hätten 50 000 Zuschauer ‚Zugabe‘ rufen können, ich wär keinen Schritt mehr gelaufen.“ Die Zugabe kommt dafür von einer Zuschauerin namens Simone, die Baumanns Aufforderung gefolgt ist und ein Gedicht verfasst hat. Baumanns Hoffnung: „Ein Programm, nur vom Publikum geschrieben – und ich krieg das Honorar“ wird sich aber wohl trotzdem nicht so schnell erfüllen.