Ein Schwerpunkt der Aktion sollte nach Angaben der Bahn Nordrhein-Westfalen sein. Inwieweit Baden-Württemberg betroffen ist, war am Sonntag noch nicht klar, am Montagmorgen standen dann die Pendler und Reisenden auch am Marbacher Bahnhof und warteten. Unter ihnen auch eine dritte Klasse der Marbacher Grundschule, die einen Ausflug zum Ludwigsburger Ernährungszentrum machen wollte. Um 8.10 Uhr hätte ihre S-Bahn fahren sollen, doch daraus wurde nichts. Weil nicht ganz klar war, wann die Züge wieder rollen, wurde der Ausflug auf Januar verschoben.