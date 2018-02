Marbach Asylheim schrumpft um die Hälfte

Derzeit geht das Landratsamt Ludwigsburg davon aus, dass künftig pro Jahr rund 1000 Flüchtlinge im Kreis aufzunehmen sind. Auf Marbach heruntergerechnet bedeute das, etwa 30 Asylsuchende von 2019 an beherbergen zu müssen, erklärte Jan Trost. In der Erstunterkunft des Landkreises am Bahnhof stünden aber deutlich mehr Betten zur Verfügung, die miteinkalkuliert werden könnten. Was die städtischen Heime anbelange, müsse man für 2017 und 2018 zusammen 64 Personen weniger in Obhut nehmen als noch vor kurzem gedacht. Alles in allem bedeute das, dass 2018 lediglich 39 Plätze neu geschaffen werden müssten. Halte man überdies etwa zehn Plätze für Obdachlose in Reserve, brauche man 49 Betten. Und fast exakt genauso viele Personen können in einem Haus auf der Rollschuhbahn untergebracht werden. Die beiden ursprünglich geplanten Gebäudekomplexe waren für jeweils 48 Bewohner ausgelegt. Die genauen Kosten für das eine Haus müssen jetzt noch abgesteckt werden. Das günstigste Angebot der Firma Rikker aus Affalterbach, die den Zuschlag bekam, hatte sich auf zwei Gebäude bezogen und lag bei 3,468 Millionen Euro.