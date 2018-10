Marbach Anwohner fühlen sich von S-Bahnen um Schlaf gebracht

Der Bürgermeister Jan Trost beteuerte daraufhin, dass man sich um die Sache kümmern werde. Man sei mit den Anwohnern auch so verblieben, auf die Bahn zuzugehen, wenn das Unternehmen nicht auf das Schreiben aus Marbach reagiert, ergänzte Ordnungsamtsleiter Seiberling.

Doch das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. „Die Beantwortung erfolgt in den nächsten Tagen“, kündigt ein Bahnsprecher an. Er bedauert sogleich die Unannehmlichkeiten für die Anwohner. Die Fahrzeuge seien jedoch „selbstverständlich zugelassen, werden ordnungsgemäß gewartet und bestimmungsgemäß betrieben, sodass es in der Regel nicht zu erhöhten Emissionen kommen kann“. Es führe aber auch kein Weg daran vorbei, dass bestimmte Aggregate „während der unterschiedlichen Betriebsphasen in der Fahrzeugabstellung“ laufen. Schon vor dem Einsatz eines Zuges sei es beispielsweise nötig, Druckluft für die Bremsen zu erzeugen. Zudem werde so die Technik für den Lüfter und die Klimaanlage geschützt. Das erklärt auch, warum die Maschinen in den vergangenen Monaten besonders häufig strapaziert wurden: Wegen des ungewöhnlich langen und heißen Sommers.

Der Bahnsprecher betont, dass es sich bei all dem um weitgehend automatisierte Vorgänge handele. Die Lautstärke lasse sich entgegen der Annahme der Anwohner am Kirchenweinberg nicht steuern. Zudem verweist er darauf, dass die Bahnen nur zugelassen werden, wenn sie bestimmte Grenzwerte zur Schallemission einhalten. Ferner sei es per Gesetz verboten, vermeidbaren Lärm zu erzeugen. „Dem kommen wir nach, indem ausschließlich bedarfsgerechter – zumeist automatisierter – Betrieb stattfindet und indem wir unsere Fahrzeuge intensiv warten und so auch akustisch in Ordnung halten“, beteuert die Bahn. Was die Positionierung der Züge über Nacht angeht, so seien die Standorte „durch die vorhandene Infrastruktur der Abstellgleise und deren Zuwege vorgegeben“.