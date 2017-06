Marbach Anne Franks Geschichte berührt noch heute

Nachdenklich wurde die 13-Jährige durch das zwei Jahre andauernde Leben im Versteck. In ihrem Tagebuch hielt sie ihre Gedanken und Träume fest. Mia, David und Pia lesen in der Gedenkfeier Passagen vor. So erfahren die Fünftklässler von „alltäglichen Schikanen“ durch die Nazis: Juden durften etwa nicht mit der Straßenbahn fahren und konnten nur an zwei Stunden am Nachmittag einkaufen. Als es zu schlimm wird, taucht die Familie unter. „Sie kann keine Freundinnen besuchen, nicht in die Schule gehen, nicht mal an die frische Luft“, erklären die Moderatorinnen Lilly und Sophia die Lage des Mädchens. Im Versteck „durften sie nicht mal husten“, allmählich wird das Leben unerträglich. „Sie muss still sitzen, obwohl sie laufen will, sie muss stumm bleiben, obwohl sie reden will.“

Dennoch verliert Anne Frank nicht den Mut. In ihrem Tagebuch hält sie ihre Träume von Spaziergängen in der Natur fest, sie liest viele Bücher und fängt an, Geschichten zu schreiben. „Ich finde, dass bei jedem Kummer noch etwas Schönes übrig bleibt“, schreibt Anne Frank. Das Mädchen reift schnell zur jungen Frau „mit innerer Stärke und viel Mut“, finden die Schülerinnen. „Sie macht sich viele Gedanken, schärfer und klüger gedacht als von vielen Erwachsenen.“ Annes Geschichte berührt noch heute, das ist das Fazit, das die Achtklässler ihren jungen Schulkameraden mitgeben wollen. Das Tagebuch, das die Fünftklässler von ihren Klassenlehrern überreicht bekommen, ist „ein Schatz an Lebensweisheiten, ein Nachdenken über die Menschheit“.