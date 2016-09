Marbach - Fünf Tage können sich die Schüler im Land noch an den Sommerferien erfreuen – dann beginnt am Montag wieder der Schullalltag. Auch für die Kinder und Jugendlichen des Friedrich-Schiller-Gymnasiums (FSG) in Marbach. Teile ihrer Schule werden sie kaum wiedererkennen, denn auch in den vergangenen sechs Wochen lief die Generalsanierung des Gebäudes auf Hochtouren. Die Ferien wollen schließlich genutzt sein, um vor allem Baulärm-intensive Arbeiten zu erledigen. Seit 2013 schreitet das zwölf Millionen Euro teure Projekt, das zu einem Drittel vom Land finanziert wird, voran. Im Herbst 2017, so der Plan, soll es abgeschlossen sein.

Während bereits seit April in einem dritten Bauabschnitt ein neuer Aufenthaltsbereich im Unter- und Erdgerschoss gebaut wird und drei Klassenräume in der ersten Etage des Haupthauses saniert werden, haben nun auch die Arbeiten an vier weiteren Klassenzimmern im zweiten Obergeschoss begonnen. Diese wurden in den Ferien entkernt, will heißen: die Böden, Wände und Decken herausgerissen. Bis zum Ende der Herbstferien Anfang November werden die Räume neu aufgebaut.

Deutlich weiter fortgeschritten sind die Arbeiten in der Etage darunter. „Wir kämpfen darum, dass die drei Räume zum Schuljahresbeginn nutzbar sind, auch wenn die Sanierung nicht komplett abgeschlossen sein wird. Es war aber klar, dass das zeitlich eng wird“, sagt Bauleiter Florian Titze vom Ingenieurbüro Bauphysik 5 in Backnang. Einer der Räume dient künftig zusätzlich der Theater-AG als Proberaum.

Ebenfalls nach den Herbstferien soll das neue Lernzentrum zugänglich sein – und damit ein neues Herzstück des FSG. Aufgeteilt ist dieses in zwei Teile: Im Erdgeschoss, dort wo sich bislang Computer- und Aufenthaltsraum befanden, können Schüler künftig in Still- oder Partnerarbeit lernen. Bücherregale dienen als Trennwände zwischen Schreibtischen mit Internetzugang. „Derzeit laufen Gespräche mit der Bücherei über eine Zusammenarbeit“, sagt FSG-Schulleiter Christof Martin. Zugang zum Lernzentrum, das von 9 bis 14 Uhr beaufsichtigt wird und in das auch die Terrarien der Bio-AG umziehen, soll den Schülern der Oberstufe eine Codekarte ermöglichen. „Das wäre ein Quantensprung für unsere Schule“, meint Martin.

Im Untergeschoss, das bislang Teil des Schulhofs war, entsteht ein Aufenthaltsraum, daneben ein Raum für die SMV sowie ein Andachtszimmer. „Das Angebot im Raum der Stille ist für die kulturelle und die religiöse Nutzung jeder Konfession bestimmt“, sagt der Schulleiter. Der letzte Teil des dritten Bauabschnitts – und damit der Generalsanierung – umfasst ab den Sommerferien 2017 die Erneuerung der Kunsträume. „Wir liegen absolut im Kostenrahmen. Wie bislang auch, gibt es hier keine Probleme“, freut sich Martin.

Ist in rund einem Jahr alles fertig, sind die sanierten Räume allesamt multimedial ausgestattet, unter anderem mit einem Beamer. In den Fachräumen der Naturwissenschaften gibt es Touchscreens, die herkömmliche Tafeln ersetzen. Neue Böden und Decken tragen dazu bei, das Geräuschniveau zu senken. „Die Sprachverständlichkeit verbessert sich, was für eine Schule besonders wichtig ist“, meint Bauleiter Florian Titze. Eine wärmerückgewinnende, dezentral gesteuerte Lüftung sorgt in jedem Unterrichtsraum für Frischluft, sodass Fenster nicht mehr laufend auf- und zugemacht werden müssen. Fassade und Fensterfront sind so konzipiert, dass Energie und CO2 eingespart werden.

Gänzlich Ruhe einkehren wird am FSG aber auch in einem Jahr nicht. Zum einen entsteht bis Ende 2017 die neue Sporthalle, zum anderen „hoffen wir dann natürlich auf die Schulhofsanierung“, blickt Christof Martin voraus. Für diese Maßnahme werden nach einem ersten Planungsentwurf von Studenten derzeit die möglichen Kosten ermittelt.