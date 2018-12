Marbach Altstadtbewohner haben Autos satt

Darauf hoffen wohl auch die Nachbarn direkt um die Ecke in der Straße Auf den Felsen. Denn auch dort ist man unzufrieden mit der Verkehrssituation, wie eine Frau in der Bürgerfragestunde deutlich machte. In der Altstadt dürfe zwar nur Schritttempo gefahren werden, „aber es gibt vielleicht fünf Autos am Tag, die das wirklich einhalten“, berichtete sie. Außerdem seien die Fahrzeuge nicht nur zu schnell unterwegs, es schlängelten sich auch zu viele davon durch die Gasse. „Das ist eine halbe Autobahn“, sagte die Anwohnerin. Kinder könnten sich kaum noch auf die Straße trauen. Durch die Sperrung der Niklastorstraße spitze sich die Situation zu. „Ich bitte Sie dringend darum, sich einen Plan zu überlegen, wie man das Auf den Felsen regeln möchte“, erklärte sie. Vielleicht könne man auch diese Gasse für den Durchgangsverkehr dichtmachen.

Der Bürgermeister verwies erneut auf die Untersuchung und deren Ergebnis, das im Januar präsentiert werden solle. Entsprechend werde man Maßnahmen ergreifen und Schilder aufstellen lassen. Außerdem gebe es eine Bürgerinformation, bevor der Kran in der Niklastorstraße aufgestellt werde. Der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling ergänzte, dass die Tempoüberschreitungen in Auf den Felsen zu einem gewissen Teil der Gestaltung des Straßenraums geschuldet seien. „Da ist aber der Gemeinderat schon dran“, versicherte Seiberling und erinnerte an die Absicht, die Fußgängerzone umzubauen.